/FOTO, VIDEO/ Náhlý odchod známého kameramana a zakladatele Kralupského televizního zpravodajství Zbyňka Krátkého, který za svou kariéru natočil přes osm a půl tisíce reportáží, zasáhl nejen obyvatele Kralup. Zemřel v pouhých 57 letech. Naposledy rozloučit a zavzpomínat na něho přišla do tamní smuteční síně více než sto lidí.

Zbyněk Krátký natočil pro Kralupy mezi lety 1995 – 2020 přes 8 500 reportáží mapujících život ve městě i s jeho stopami jinde. | Foto: se svolením Jindřicha Kohma

Kralupy nad Vltavou se loučily se zakladatelem Kralupského televizního zpravodajství Zbyňkem Krátkým. Ten nečekaně odešel v pátek 26. dubna v pouhých 57 letech. Za svou kariéru, kdy televizní zpravodaj připravoval v letech 1995 až 2020, potkal a spolupracoval s mnoha lidmi. A s některými z nich navázal přátelství. Právě oni na jeho počest sestavili video, kde vzpomínají na Zbyňka Krátkého jako na férového člověka, který se snažil rozdávat radost.

„Zbyněk byl audiovizuální nadšenec, který neváhal v domácím prostředí uprosit svou ženu Janu – a to dokonce na kolenou, aby se chopila druhé kamery! Netrvalo dlouho a do rodinné firmy se zapojil i syn Zbyňda a dcera Helenka. Mnohdy to neměli jednoduché. Místo mnoha dovolených se upgradovala technika, a když už se konečně někam jelo, tak i s kamerou, co kdyby něco," zaznělo ve smuteční řeči jeho dlouholetého spolupracovníka a kamaráda Jindřicha Kohma, který společně se Zbyňkem Krátkým natočil kolem pěti set televizních příspěvků.

„Zbyněk byl takový náš televizní táta,“ říká ve videu Karmela Spejchalová, která také dojemně zavzpomínala na to, jak ji Zbyněk Krátký poprvé zastavil s kamerou. Šla tehdy do první třídy a netušila, že se později stane jeho kolegyní.

Ačkoli dostával nabídky z České televize, nikdy je nepřijal. Vždy zůstal věrný svému městu, své profesi, která se pro něho stala, jak sám říkal, životním posláním. Za svou kariéru natočil okolo 8 500 televizních reportáží a několik dokumentárních filmů, slavné jsou například ty o povodních z roku 2002 nebo za hranicemi České republiky uznávaný průkopnický sportovní dokument o I. mistrovství světa juniorů v hokejbalu z roku 2000.