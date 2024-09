Jak Deníku řekla Maria Hodková z Kel , která má sama zatopenou zahradu, lidé přijíždějí blízko k vodě i přes zákazy vjezdu. „Když jsem jim v pondělí ukázala, že je tu zákaz, začali mi sprostě nadávat. Neuvědomují si asi, že svou přítomností brzdí lidi, co nám pomáhají odklízet. A také plaší zvířata z volné přírody, která mohla ve vodě uvíznout a snaží se dostat do bezpečí," popsala své nepříjemné zkušenosti s nezvanými návštěvníky Hodková.

Zahradu má pod vodou i její soused Jaroslav Karban, který ve svém domě zažil všechny povodně od 90. let. „Jakmile nemáte vodu v baráku, je to ještě v pohodě," řekl Deníku. „Nebude to už nic velkého, máme sice zatopenou zahradu, ale tam to odnesly jen dýně, takže škody nebudou žádné," řekl s úlevou Karban.

Jaroslav Karban z Kel má zatopenou zahradu. | Video: Alena Hedvíková

Zatopená je v obci i jedna silnice a pár sklepů v její blízkosti. Hladina by už ale neměla dále stoupat. „Kulminace proběhla během úterního dopoledne při očekávaném maximu 610 centimetrů pro Mělník," uvedl starosta obce Pavel Michalíček a připomněl, že třetí stupeň povodňové aktivity zůstává v platnosti až do odvolání.