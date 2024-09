/FOTO, VIDEO/ Metr za čtyřiadvacet hodin: hladina Labe v Mělníku, kde byl v sobotní noci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, stále stoupá. Mobilní hráz u řeky v lokalitě Rybáře, sestavenou už v pátek, hasiči v neděli dostavěli dalšími díly do plné síly. Pšovka a Mlazice ohroženy nejsou.

Mobilní hráz hasiči v neděli doplnili dalšími díly. V Mělníku jsou na Labi uzavřena už oboje povodňová vrata, v přístavu i na Pšovce.

V neděli hodinu před polednem byla hladina Labe v Mělníku na 558 centimetrech, oproti stavu ve stejné době v sobotu to bylo o metr a pár centimetrů více.

Mobilní povodňová hráz, postavená v Mělníku už v pátek, byla v neděli dopoledne ještě posílena. | Video: Deník/Michal Bílek

„V tuto chvíli nehrozí našim občanům žádné riziko související se zatopením. V oblasti Rybáře ochrání hráz území do výšky 774 centimetrů, v ostatních částech města do výšky 1000 centimetrů,“ ujistila radnice v neděli před polednem na facebookovém profilu města s tím, že odhady průtoků z nedělního ráno odhadují maximální hladinu na úrovni 650 až 680 centimetrů. Té by Labe v Mělníku mělo dosáhnout v pondělí večer nebo až v úterý.

„Z Povodí Ohře jsou pozitivní zprávy – ti znamená, že říčka Pšovka má nízké stavy, které nyní přitékají k zavřeným vratům a všechna voda je čerpána do Labe. V tuto chvíli nehrozí jakékoli nebezpečí pro oblast Pšovky a Mlazic. Nehrozí tedy evakuace,“ stojí v prohlášení radnice.

V případě dotazů mohou Mělničané volat na informační linku 315 622 322.