Zákaz rybolovu v záplavách zasažených oblastech byl vyhlášen řadou radnic včetně neratovické v neděli. V Neratovicích a okolí na to dohlíželi u vodních toků a ploch místní strážníci a rybářská stráž.

Ze třetího povodňového stupně se Labe v lokalitě podle měření v kostelecké stanici dostalo na druhý už v úterý ráno. Je předpoklad, že hladina řeky by mohla spadnout z dvojky na první stupeň už ve čtvrtek časně ráno.

Stále jsou platné zákazy vstupu do zatopených míst a také do neratovických lesíků. Jak oznámila radnice na webu města, budou následovat postupné kontroly stavu stromů. Až to bude bezpečné, omezení bude zrušeno.