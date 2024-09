V letec 2002 a 2013 se Zálezlicemi prohnala velká voda, vltavská i labská, menší povodně tam pak zažili opakovaně. Před dvaadvaceti lety přesáhly škody 200 milionů, spadlo nebo bylo statiky odsouzeno k demolicím přes šedesát domů a stejný počet dalších staveb, například stodol a garáží.

Od té doby tam byl postaven protipovodňový val, který chrání místní části Zátvor a Zálezlice, Kozárovice však už ne, to technicky nelze zajistit. Později byly postaveny i protipovodňové sklady, kde by místní mohli mít majetek v bezpečí, kdyby došlo na nejhorší scénář. Zatím v nich parkuje obecní technika, která by v případě potřeby prostory uvolnila. Zálezličtí ovšem podle starosty po řadě zkušeností většinou své věci spíš stěhují do pater domů a na půdy.

Zatím ale žádné manévry v tamních domech neprobíhají. „Podle prognóz, co jsem viděl poslední vývoj, by nás povodeň zasáhnout neměla, jsme ale připraveni,“ vysvětlil Jiří Čížek.

Protipovodňový val má za sebou čerstvě velkou kontrolu, ovšem jen souhrou okolností v době výstrah před velkou vodou, byla totiž na tento termín předem plánována. Prověřen byl obecní dron i vysílačky pro místní síť, kterými se v Zálezlicích v krizi komunikuje po zkušenostech s přetíženými telefonními sítěmi v minulosti. Obec připravuje prohlášení pro obyvatele, aby byli pro jistotu ve střehu, ale zatím bez stresu.

Povodně v Zálezlicích v roce 2002. | Video: archiv obce

„Nám by hrozila velká voda, kdyby přišla vlna od Labe a Vltavy, to bychom ovšem měli čas se připravit, až dva dny, ne jako třeba v Jeseníkách, kde by šlo spíš o hodiny. Kdyby k nám šla vlna, už bychom předem věděli, že je na cestě. Ale kaskády odpouštějí, nemělo by k tomu dojít,“ poznamenal starosta Čížek.