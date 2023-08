Od ničivých povodní, které postihly nejen Mělnicko, letos uplynulo 21 let. Tisíciletá povodeň tehdy zasáhla podstatnou část území republiky ničivou silou.

Povodně v Zálezlicích v roce 2002. | Video: archiv obce

Zálezlice na Mělnicku velká voda před 21 lety prakticky zdevastovala. Povodňová vlna se obcí přehnala ve čtvrtek 15. srpna. Řada místních přišla prakticky o vše.

Po opadnutí vody to vypadalo, jako by v domě explodovala bomba

Ničivé povodně zdevastovaly Zálezlice15. srpna 2002.Zdroj: Deník / Macek Jiří

Při odstraňování následků - trosek, bahna a nepořádku, pomáhali dobrovolníci i armáda. A od počátku, tehdy jako dobrovolný hasič, pomáhal i Martin Legner. Jak na povodně vzpomínal před rokem si můžete přečíst ZDE:

Při povodních jsme zachraňovali i králíky a psy, vzpomíná hasič Martin Legner

Kvůli povodním spadlo v Zálezlicích 121 budov včetně garáží a stodol, z toho 62 obytných rodinných domů. Celkové škody se pak pohybovaly okolo 200 milionů korun.

"Nejhorší to bylo v samotných okamžicích po opadnutí vody. To člověk pak chodil a říkal si, co kde stálo, nemohli jsme tomu uvěřit. Vypadalo to tady děsivě, jako po válce, všude jezdily nákladní auta a bagry," vzpomínal vloni starosta Zálezlic Jiří Čížek.

