Požár bytu vyvolal vlnu solidarity

Mělník - Osud mladé rodiny, která v noci na pondělí 8. ledna přišla kvůli požáru v rodinném domě na Okrouhlíku v Mělníku o střechu nad hlavou, vyvolal vlnu solidarity.

Podkrovní byt, který si tříčlenná rodina s malým dítětem v objektu pronajímala, začal hořet v brzkých ranních hodinách. Než k němu dorazili z nedaleké základny mělničtí hasiči, plameny zachvátily půl střechy. Hasiči tak museli z objektu zachraňovat osmadvacetiletou Terezu D. s malou dcerkou. Posléze je policisté převezli na zdejší služebnu, kde jim poskytli deky a horké nápoje. Dvojice nakonec skončila v péči příbuzných.

Místa, kde přijímají pomoc

Číslo účtu u ČSOB, na který je možné zasílat finanční příspěvky: 270961565/0300

Materiální pomoc je možné odevzdat v antikvariátu Želví doupě, na adrese Ostruhová 58/9

Požár se podařilo lokalizovat za přispění hasičů z Neratovic, Blat, Mlazic, Vehlovic a Dolních Beřkovic. Po celou dobu záchranáři pracovali v dýchacích přístrojích, protože hustý dým stoupal k obloze několik hodin. Dýchací techniku ovšem bylo nutné postupně doplňovat a proto se vozila z nedaleké mělnické stanice.

Oheň napáchal škodu přibližně milion korun.

Jeho příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Jak však naznačují dosavadní poznatky, zapříčinit ho mohla technická závada.

Pár hodin po tragické události přišla na pomoc postiženým přátelům Andrea Hrušková z Mělníka, která zřídila bankovní účet, na který je možné posílat finanční příspěvky. Pomoc nabídla i široká veřejnost. Lidé bezprostředně po požáru poskytli mladé dvojici hlavně základní potřeby, ale i hračky a oblečení pro jejich dceru.

„Chtěla bych poděkovat všem za pomoc. Moc si toho vážíme. Rádi přivítáme jakoukoli pomoc, která nám pomůže,“ netají se na Mělník City paní Tereza. Materiální pomoc je možné předávat v mělnickém antikvariátu Želví doupě v Ostruhové ulici 58/9 ve všední dny od 9 do 18. hodin, o víkendu potom od 10 do 18. hodin. Nashromážděné dary budou odsud odvezeny v průběhu příštího týdne.

„Lidé přicházejí především s oblečením a obuví pro malou. Zrovna jsem převzala od jedné paní také dvouvařič s troubou,“ upřesňuje Markéta Želva Přerovská.

Pomoc nabídla i mělnická radnice. „Město ihned řešilo ubytování postižené rodiny. Byla ubytována ve startovacím bytě, který podléhá regulaci. Cena nájmu byla stanovena na 50 Kč/m2 za měsíc. Po nastěhování rodiny do nájemního bytu budou řešeny další požadavky na zajištění bydlení,“ upřesnil starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Ten dále sdělil, že postižené rodině byla poskytnuta Úřadem práce Mělník mimořádná dávka ve výši 20 000 Kč na pokrytí okamžitých potřeb. Město také zajistilo ve spolupráci se zdejšími technickými službami a s dobrovolnými hasiči vyklizení vyhořelého objektu.

„Tato podpora je standardní a byla by poskytnuta každému potřebnému ve městě Mělníku,“ uvedl na závěr starosta Ctirad Mikeš.

Stranou nezůstal ani mělnický Oblastní spolek Českého červeného kříže.

„S mladou paní jsme byli od začátku v kontaktu. V jejich nelehké životní situaci jsme nabídli jí, jejímu partnerovi a jejich dcerce nezbytné potřeby z našeho humanitárního obchůdku, kde si podle sebe mohli vybrat to, co jim nejvíc schází. Vedle ošacení to byly například dětské pleny. Jsme domluveni, že pokud budou potřebovat, mohou se na nás znova kdykoli obrátit. Rádi jim pomůžeme,“ uvedla ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK Mělník Ivana Dvořáková.