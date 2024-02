Tragédie v Klánovickém lese z 15. prosince loňského roku si vyžádala dva lidské životy, ale pozůstalá se rozhodla čelit bolesti s odvahou. Nyní promluvila k veřejnosti, která projevila solidaritu, shromáždila přes 12 milionů korun a pomohla tak otevřít cestu k novému začátku.

Už to budou dva měsíce od dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese. O život tam přišel mladý muž, který pocházel z Kralup nad Vltavou, a jeho několikaměsíční dcerka.

Pro manželku zavražděného byla následně kolem Vánoc založena sbírka na platformě znesnaze.cz, kam 12987 lidí darovalo téměř 12 a půl milionu korun. Ukončena byla k 23. lednu letošního roku.

Pozůstalá žena nyní promluvila k veřejnosti. Svá slova uvádí citátem Jana Wericha: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

„Dva životy vyhasly. Ztráta a bolest jsou nepopsatelné. Rozhodla jsem se, že i přes to všechno ale svůj život vyhasnout nenechám a pokusím se ho žít pro sebe a svého syna naplno a nejšťastněji, jak dokážu. Tak jak by si to přál můj muž. Rozhodla jsem se nebýt vůl a zůstat člověkem," napsala žena ke sbírce.

Nechybělo však ani poděkování blízkým i celé široké veřejnosti. „Díky vám můžeme se synem žít dál naše životy tak, jak je máme rádi, jak chceme, bez zásadních existenčních změn a obav. A co možná víc. Díky vaší solidaritě jsem v sobě našla sílu opět věřit, že mezi námi převažují lidé dobří a laskaví," doplnila.