Rekonstrukce Domova Penzion v mělnickém Centru seniorů byla zahájena. Důvodem této akce je především fakt, že požární cvičení, které bylo na místě provedeno, prokázalo, že evakuaci tamních obyvatel v této chvíli nelze stihnout do 90 minut.

Rekonstrukce Domova Penzion v mělnickém Centru seniorů byla zahájena | Foto: Centrum seniorů Mělník

„Je to stavba, která bude probíhat do roku 2021. Zastupitelstvo uvolnilo na první etapu 2019-2020 patnáct milionů korun. Nyní budou práce probíhat ještě venku, protože se přistavuje nový evakuační výtah, do kterého budou moci ležící pacienti zajet i s postelí,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.