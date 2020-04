ON-LINE ke koronaviru ZDE

Společnost FCC BEC, která působí v oblasti odpadového hospodářství i na Mělnicku, vyzvala občany, aby jarní úklid v letošním roce odložili až na dobu po skončení koronavirové epidemie. Marně. „I přes náš apel je množství odpadu velmi podobné jako v předchozích letech v tomto období,“ potvrdila mluvčí firmy Kristina Jakubcová, „nemalou měrou se na dané situaci podílí fakt, že mnoho lidí v současné době nejezdí pravidelně do zaměstnání a čas strávený doma věnuje právě úklidu.“

Svoz komunálního i tříděného odpadu pokračuje podle stanoveného harmonogramu. „Do odvolání jsme pouze ve spolupráci se zákazníky z řad měst a obcí pozastavili mobilní svozy nebezpečných a objemných odpadů. Důvodem je eliminace rizik spojených s hromadným předáváním odpadů na stanovištích svozů,“ vysvětlila Jakubcová.

Sběrné dvory jsou podle ní v některých městech a obcích otevřeny, například v Mělníku nebo ve Vysoké, jinde je naopak provoz dočasně uzavřen. „Řídí se to vždy požadavkem příslušného města nebo obce. U sběrných dvorů, které jsou v provozu, jsou zavedena opatření, jejichž účelem je ochrana obsluhy sběrných dvorů i občanů, kteří odpad přivezou,“ uvedla mluvčí společnosti FCC BEC, podle které mezi stávající opatření patří například vstup do sběrných dvorů pouze jednotlivě, omezení kontaktu s obsluhou nebo setrvání pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Ochranných pomůcek je málo

Také kontakt mezi svými pracovníky se firma snaží držet na nezbytném minimu, aby kleslo riziko možné nákazy. Posádky svozových aut jsou rozděleny do několika týmů. A podle možností jsou vybaveny ochrannými pomůckami podle doporučení Světové zdravotnické organizace, tedy rouškami, respirátory, rukavicemi, brýlemi nebo dezinfekcí. Pomůcek však však stále není dostatek.

„V případě nemoci je v záloze několik pracovníků. Samozřejmě by záleželo na počtu nemocných. Riziko se snažíme eliminovat právě rozdělením do několika skupin. Máme připravené krizové plány, které se upravují podle stávající situace a potřeby. A také podle toho, jak vláda upřesňuje a upravuje omezení,“ dodala Kristina Jakubcová.

Třídění odpadu v koronavirové době se týká pouze lidí z domácností, kde není nikdo v karanténě nebo v izolaci kvůli nákaze Covid 19. Použité jednorázové ochranné pomůcky, roušky, respirátory i rukavice, mezi tříděný odpad nepatří. Mohly by ohrozit pracovníky na třídicích linkách. Lidé je mohou po použití odkládat do směsného komunálního odpadu, ovšem pouze v plastovém obalu, který vloží ještě do druhého plastového obalu a pevně zavážou. Samozřejmostí by mělo být před i po manipulaci s odpady pečlivé umytí rukou, případně použití dezinfekčního gelu.

Lidé z domácností, kde byla potvrzena nákaza Covid 19 nebo mají nařízenou karanténu, třídit nesmí. Rady, jak mají zacházet s odpady, naleznou například na webu ministerstva životního prostředí.

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle

• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů)

• Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená)

• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete

• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“

• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel

• Buďte ohleduplní



Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:

• ODPADY NETŘIĎTE!

• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady

• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem

• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte

• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad

• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů”

• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel

• Buďte ohleduplní



Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19:

• ODPADY NETŘIĎTE!

• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady

• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem

• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte

• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad

• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“

• Buďte ohleduplní

• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany



Důležité upozornění:

Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!



zdroj: Ministerstvo životního prostředí