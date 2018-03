Mělník bude hostit burzu pracovních příležitostí

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 20 000 Kč

Úředníci ve skladech Operátor/ka skladového systému. Požadované vzdělání: úsv. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme kolegyni/kolegu, který bude mít na starosti zejména pořizování příjemek a výdejek do skladového systému a komunikaci se zákazníky a kolegy ve skladu. Práce probíhá na směny, přičemž ranní je od 5 do 13:30 a odpolení od 10:30 do 19:00 ve všední dny (odpolení vychází jednou za tři týdny., Požadujeme zejména chuť do práce, ochotu učit se novým věcem, spolehlivost, pečlivost a dobrou znalost práce na počítači. Praxe není nutná. Nabízíme přátelskou atmosféru menší firmy, dobrý kolektiv a férový přístup. Nástupní mzda je 20 000Kč, po zapracování se bude zvyšovat., http://www.eurofrost.cz. Pracoviště: Mrazírny eurofrost s.r.o., Pražská, č.p. 264, 277 45 Úžice u Kralup n.Vltavou. Informace: Barbora Licehamrová, .