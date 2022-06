Zaměstnanci parku jezdí do práce převážně autem buď sami, nebo si pomáhají ve skupinkách. „Celá akce vznikla na popud nájemců, kteří chtěli pro své pracovníky co největší komfort a my také chceme, aby se do areálu snadněji dostávali,“ sdělila Kateřina Březinová, leasingová manažerka firmy Prologis.

S nový prázdninovým řádem, který začne platit od pátku 1. července v pražské MHD i na příměstských a regionálních autobusových linkách PID, budou zavedeny nové spoje a celotýdenní provoz v trase Kralupy n. Vlt., žel. st. – Úžice, Logistické centrum.