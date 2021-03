I tentokrát akci pořádala borecká radnice společně s tamním mysliveckým sdružením a honebním společenstvem. Myslivci v okolí vesnice věšeli podle starosty honebního společenstva Vladimíra Mošny ptačí budky už vloni, letos ale tuto činnost spojili s malými přáteli.

„Je to taková motivace pro děti. Třeba si za pět nebo deset let vzpomenou, že sem na ten strom dávaly budku. A půjdou se podívat, jestli tam ještě stále je,“ řekl v sobotu dopoledne Mošna a dodal, že by se z rozvěšování budek mohla stát tradice.

O tom, že má akce pro malé kluky a holky výchovný efekt je přesvědčen mělnický ornitolog Jiří Veselý, který dětem vyprávěl, jaké ptáčky mohou ve svém okolí spatřit.

„Vzhledem k bohatému keřovému patru se zastoupením bezu černého se tady vyskytuje slavík. Nenápadný pták, který je význačný právě svým zpěvem. Na loukách je zase možné vidět cvrčilku zelenou nebo říční,“ vysvětlil odborník na ptactvo.

V devíti budkách, které při víkendové akci přibyly především na topolech a olších, najdou domov pro vyvedení svých potomků jak sýkora koňadra a modřinka, tak i holub doupňák, ledňáček nebo šoupálek. Každý si vybere tu svou podle velikosti vletového otvoru.

Podle Jiřího Veselého by bylo do budoucna vhodné zkusit umístit podložku pro skorce, který hnízdí nejblíže na Liběchovce, v místech, kde ústí do Labe. Pro rehka, konipasa nebo lejska by se zase hodilo několik polobudek.

Součástí procházky na lokalitu zvanou Na pastvách, bylo už tradičně opékání špekáčků, na nichž si malí i velcí přátelé po práci pochutnali.

Jiří Říha