Podle ředitelky pořádajícího kulturního domu Vltavan Hany Fnoučkové to byla rekordní účast, ještě předloni byla dětí sotva třetina. Tentokrát přišly děti místní i přespolní.

Soutěžily ve třech kategoriích. Nejmenší Krtečkové ve věku od dvou do čtyř let měli před sebou na stolech pět dvojic obrázků.

Šikulové od pěti do sedmi let už měli dvojic sedmnáct a nejstarší Borci od osmi do jedenácti let dokonce třiadvacet. A složité obrázky, například Ladovy kresby s mnoha malými postavičkami.