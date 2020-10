Podle ředitele školy Čeňka Hlavatého všichni účastníci vytvořili obdivuhodná díla. A to se dřevem nikdy předtím nepracovali.

„Buď to člověka osloví, nebo nikoliv. Všechny to ale chytilo takovým způsobem, že už se ptali, kdy bude příští sympozium,“ řekl Hlavatý. Někdo se inspiroval tvarem polena, jiný se do práce pustil s jasným cílem.

Pavel Kadlas ze dřeva vytvořil jednorožce. Marco Trevisan zase vdechl tvrdému ořešákovému dřevu podobu dvou pelikánů. Šárka Baloušková vyřezala pítko pro ptáky s ženským obličejem a Veronika Němcová proměnila lipovou větev v barovou stoličku. Otec a syn Chaloupkovi ze dřeva vysochali orla a lvici.

