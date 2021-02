V dětském souboru Nového divadla je podle Hluštíkové zastoupena velká část dětí právě ze Mšena.

Jak dlouho s dětmi pohádku nacvičujete?

S novými dětmi šestnáct měsíců.

To se soubor rozpadl, že máte nové děti?

Ano. Děti vyrostly a odešly na různé školy a na divadlo už neměly čas. Z původního složení jich přece několik zůstalo. Dnes už jsou to už dospěláci – Míša Tylová, Adéla Kummerová, Pavel Syrový a zvukař Dan Šimek.

Kolik jich teď máte?

Je to různé. Někdy třináct, jindy třeba sedmnáct. Podle toho jestli chtějí jít, nebo jestli s sebou třeba vezmou sourozence.

Nedělají děti na zkouškách rošťárny?

Jsou zlaté, práce s nimi je moc fajn. Je vidět, že si hrají, a tak by to u divadla mělo být. Poslouchají a realizují naše nápady bez problémů.

Sejdete se pokaždé?

Někdy se stane, že je ten den nebaví zkoušet, tak to prostě zapíchneme a sejdeme se jindy.

Jste na ně sama nebo máte někoho k ruce?

Moc mi s dětmi pomáhá Martina Klementová, jejich opravdová učitelka. Já jsem spíš ta zlá, která vyžaduje soustředění a dokonalou práci a ona uhlazuje mé ostré hrany, aby to bylo pro děti snesitelné.

Hrajete i s dospělými herci, jaký je v tom rozdíl?

Je to něco jiného. Když zkouší dospělí, je to vážnější. Naopak s dětmi zase mnohem veselejší.

Čertovskou školu jste hráli nejprve v Mělníku, teď ve Mšeně. Kam vyrazíte dál?

Vystoupení jsme zatím nenabízeli, protože jsme nevěděli, jak to vůbec zvládneme. Většinou ale jezdíme do Litoměřic, Neratovic nebo třeba do Roudnice.

Milada Hluštíková

Žije v Mělníku. Odmala se věnuje ochotnickému divadlu. Začínala v Lanškrouně a třicet let je členkou Nového divadla Mělník. Vede dětský soubor, jímž prošla už stovka dětí.