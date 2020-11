Na kluky a holky v budově obecního úřadu od sobotní čtrnácté hodiny čekala tvořivá dílna, kde si na pečící papír nakreslili barevný obrázek a pak si z něj vyrobili lampion na večerní průvod.

Nejprve si ale užili pohádku o prasečích slečinkách. „Je už zvykem, že každé divadelní představení spojíme právě s tvořivou dílničkou. Tentokrát se po ní dětem přijelo představit Divadýlko z pytlíčku z Prahy,“ řekla Alena Vašíčková z pořádajícího sdružení.

Po představení, na které dorazilo bezmála sto malých i velkých diváků, následoval lampionový průvod vesnicí. Cestu dětem po setmění ukazovaly svíčky rozmístěné po trase, po které došly až do cíle. Ten byl v parku u pošty, kde si každý pochutnal na připravených sladkostech.

„Zpestřením lampionového průvodu bylo psaní Ježíškovi. Už vloni nás napadlo, že by si děti mohly na létající lampion napsat nebo nakreslit, co by chtěly najít pod stromečkem. Pak jsme lampion s přáními poslali k nebi,“ poznamenala nadšená organizátorka dětských akcí.

Veronika Zelenková ze Skramouše si od Ježíška přeje mobil, Lucka Vašíčková zase motorovou koloběžku, aby se mohla vozit po vesnici.

Před necelými dvěma lety začínala Alena Vašíčková s dětskými akcemi sama, nyní už jí pomáhá několik přátel.

„Věřím, že se nám tuto tradici podaří udržet, přeci jen už je to realizace celého týmu. Chtěla bych, aby se pojem Lobečské pohádkohraní ujal. Aby znamenal dobrou zábavu pro děti i dospělé,“ připomněla maminka tří dětí.

Jiří Říha