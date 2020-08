Jan Burian z Mělníka a Hana Kuglerová z Kralup nad Vltavou si před deseti lety řekli své ano na vysokém pískovci mšenského skalního bludiště.

Svatební hosté tak místo do kostela ve slavnostních šatech vyrazili do lesa v pohorkách a sportovním oblečení.

A nikomu to podle nevěsty nevadilo. „Většina hostů to vzala v pohodě, i když bylo pár těch, kteří by radši chtěli nevěstu v bílých šatech někde na zámku,“ řekla s úsměvem čerstvě provdaná horolezkyně, která na svůj první podpis novým příjmením bude navěky vzpomínat. Jako Hana Burianová se totiž podepsala do horolezeckého zápisníku na osudové skále svého života.

Pro svůj první manželský polibek měli novomanželé Burianovi původně připravené jiné místo. „Chtěli jsme vylézt na o pár metrů dál vzdálenou věž nazvanou Faraon, ale protože pršelo, zvolili jsme jeden z vrcholků skalního bludiště, kam jsme jen jakoby přeskočili,“ řekl Jan Burian, který skončil namísto v chomoutu v lezeckém sedáku.

Právě v sedácích se po složení manželského slibu, prvním manželském políbení a navlečení snubních prstýnků oba spustili po laně ze skály dolů.

Jiří Říha