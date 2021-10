„Volební účast dosáhla 26,8 procenta – a to máme ve městě 15 108 oprávněných voličů. Další lidé stáli ve frontách – a ne jen před jednou volební místností; takových bylo víc,“ shrnula Walterová Benešová, jak vypadala situace kolem páteční šesté večer. Byť nepopřela, že fronty byly možná viditelné hlavně kvůli povinnosti dodržovat dvoumetrové rozestupy, čísla hovořila příznivě: zájem voličů se jevil značný. To se potvrdilo k 21. hodině: volební účast již dosahovala 42,26 procenta.

„Takovou účastí jsme překvapeni – a je to tak dobře,“ připojila komentář.

Svého práva jít k volbám využily na Mělníce tři pětiny občanů. Deníku to řekla vedoucí kanceláře vedení městského úřadu Barbora Walterová Benešová. „Deset minut před uzavřením volebních místností dosahovala účast 61 procenta,“ konstatovala s tím, že odvoleno mělo 9680 občanů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.