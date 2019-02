MĚLNICKO - S blížícími se oslavami konce roku lze očekávat mnohem více požárů než v jiných dnech. Předcházet se jim dá ale několika důležitými zásadami.

Za většinou požárů často stojí nesprávné používání zábavné pyrotechniky. | Foto: Ilustrační foto - Archiv

Konec roku se blíží doslova mílovými kroky. Na oslavy se připravují také tisíce lidí po celém mělnickém okrese. Stejně tak i hasiči. Právě Silvestr a Nový rok jsou dny, hrozí nejvíce požárů.

„Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavné pyrotechniky,“ řekl Mělnickému deníku tiskový mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Petr Kopáček. Při posledních oslavách museli například boleslavští hasiči zasahovat u požáru keře, který zapálila pyrotechnika.

Klidu si při posledních oslavách přilíš neužili ani zdravotníci. „Zaznamenali jsme desítky výjezdů. Vždy ale šlo jen o lehčí zranění,“ uvedla krátce po oslavách Nina Šeblová z tiskového oddělení Středočeské záchranné služby. Šlo například o drobné popáleniny způsobené rachejtlemi. V některých případech za vším stál i alkohol.

Tomu všemu se dá ale předcházet. Za většinou požárů často totiž stojí nesprávné používání zábavné pyrotechniky. Hasiči proto radí: „Vždy je nutné dodržovat několik zásad,“ sdělil dále Petr Kopáček.

Jednou z nejdůležitějších zásad je nakupování pyrotechniky, která je uvedena legálně do prodeje. Tedy opatřena českým návodem k používání a skladování. Rozhodně není vhodné ji skladovat poblíž kamen, otevřených ohňů a zapálených svíček.

Zábavná pyrotechnika druhé a třetí třídy a podtřídy T1 se nesmí používat v uzavřených prostorech. „Ale také v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol či ozdravoven,“ upřesnil Petr Kopáček.

Lidé, kteří mají u svých bytů balkony, by měli před koncem roku myslet na jejich dokonalý úklid. „Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavné pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár,“ tvrdí tiskový mluvčí Kopáček.

K dalším zásadám používání zábavné pyrotechniky patří to, že by ji za žádnou cenu neměli odpalovat lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. „Obzvláště nebezpečné je odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné lahve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit,“ tvrdí tiskový mluvčí hasičů Petr Kopáček. Za žádnou cenu by pyrotechnika neměla přijít do rukou dětem!

I přes veškerou opatrnost ale může dojít k požáru. V takovém případě by lidé neměli ztrácet hlavu a zachovat klid. Jde–li o menší požár, mohou jej sami uhasit – například hasícími přístroji. Nutné je dávat pozor na elektrické spotřebiče! „V žádném případě není správné přeceňovat své síly. Lidské zdraví je cennější než majetek,“ říká Kopáček. V opačném případě je nutné volat hasiče, a to prostřednictvím tísňových linek 150 nebo 112.