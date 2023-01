O výhře se dozvěděl týden před Vánoci. „Udělalo mi to ohromnou radost, nikdy před tím jsem nic nevyhrál," uvedl výherce, který je stavební inženýr a dlouho působil jako učitel na Střední průmyslové škole stavební v Mělníku.

Lepší spojení s Prahou. Mělník posílil autobusové linky do hlavního města

Se studenty stavební průmyslovky je stále v kontaktu. Jeho projektová firma dokonce sídlí naproti škole. „Studenti ke mně chodí na praxi nebo s nimi vedu různá doučování," řekl dlouholetý čtenář Mělnického deníku.

„Jeden čas jsem si deník předplácel, ale přerušovaně. Teď už dva roky pravidelně," upřesnil Višňovský s tím, že sleduje především zpravodajství.

Koníčků má čtenář Deníku nesčetně

Má také širokou škálu koníčků. „Baví mě pomalu všechno, někdy je to i moje nevýhoda. A obdivuji lidi, kteří se našli v jedné věci. Jako malý jsem chtěl být politikem, učitelem či spisovatelem, a vlastně se mi to splnilo. Ještě na Slovensku jsem jedno volební období působil jako zastupitel, pak jsem se stal učitelem a ke svým zálibám ještě doplnit psaní," vysvětlil. Do toho ještě studuje aplikovanou etiku na katolicko teologické fakultě.

Bývalý mělnický starosta Ctirad Mikeš končí s politikou. Chce mít čas na rodinu

S kým pojede na relaxační pobyt v Harrachově, zatím neví. „Přemýšlel jsem, koho s sebou vezmu, ale zatím to nechávám otevřené. Asi rozhodne los," zavtipkoval výherce.