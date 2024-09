Mělnicko čeká náročný víkend. Už od čtvrtka 12. září očekávají totiž meteorologové velmi deštivé období s výraznými srážkovými úhrny. Celý region má na výstrahové mapě oranžovou barvu, značící vysoký stupeň nebezpečí.

"V období od pátečního poledne 13. září do neděle 15. září předpokládáme velmi vydatné srážky většinou od 100 do 150 mm. Povodňová pohotovost druhého stupeně povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny," informují meteorologové.

Výstrahu Český hydrometeorologický ústavb aktualizoval ještě během středečního dne.

K celé situaci se ve středu 11. září vyjádřil i ministr Hladík a ředitel ČHMÚ na speciálním brífinku. Podle nich může být situace v následujících čtyřech až pěti dnech obdobná jako při povodních v letech 1997 a 2002. Situaci o víkendu navíc bude komplikovat silný vítr, který může dosahovat až 100 km/h.