Mělnicko by silné bouřky s kroupami měly minout. Počasí ale bude deštivé

Meteorologové varují před bouřkami. Na Mělnicku by silně udeřit neměly, pršet ale bude, nejvíce od pondělního podvečera do úterního poledne. Sluníčko by se mělo objevit až ve čtvrtek.

Deštník, déšť, počasí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Špitálská