Petra Špitálská dnes 15:39

V sobotu třicítky, v neděli až třiatřicet. Nadcházející víkend bude opět horký. To počasí nám dává zabrat, taková vedra v Česku dříve nebývala - s touto větou, která se v posledních týdnech mezi lidmi opakuje, by ale meteorologové nesouhlasili. Shodných třiatřicet stupňů bylo v červenci už před téměř dvěma sty lety, v roce 1834. A kdy bylo u nás podle historických záznamů v první polovině prázdnin chladno, jako by byl teprve začátek jara?