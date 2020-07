Živé přenášení zastupitelstev se snaží zachovat například Mělník. „Každý rok počítáme s částkou určenou pro přenosy. Je domluvená už dopředu nebo je v objednávce pro firmu,‟ říká místostarosta Petr Volf s tím, že jeden přenos vyjde město na 35 300 korun. Částka navíc zahrnuje i propojení s hlasovacím zařízením a dodržení všech parametrů, aby relace byla platná.

Před několika lety byla prý sledovanost velká, nyní ale zájem občanů poklesl. „Záleží na tom, jaká kauza se objeví na programu,“ upozornil Volf.

Když se prý jedná o pro veřejnost zajímavé téma, může zastupitelstvo zhlédnout podle Volfa odhadem i 1500 diváků, ovšem do tohoto údaje se započítávají také zpětná přehrání záznamu v období zhruba jednoho měsíce. „Přímý přenos ale sledovalo maximálně dvě stě či tři sta,“ připustil místostarosta.

V Neratovicích se online sledovanost zastupitelstev podle starosty Romana Kroužeckého může vyšplhat na sto lidí. Ani to ovšem není moc. Ze záznamů mohou lidé zhlédnout až tři zastupitelstva zpětně, což pokrývá asi půl roku. „Hledáme možnost, jak videa zálohovat, aby se dala zpětně vyhledat všechna. Uvažujeme o YouTube,“ řekl Roman Kroužecký.

V Kralupech se online nekoná

To Kralupy nad Vltavou už dnes přímé přenosy ze zastupitelstev nedělají. „V nedávné době se vyrojily úvahy, jestli nepřenášet jednání zastupitelstva přes YouTube kanál, ale zastupitelstvo toto neodsouhlasilo. A to spíše s ohledem na náklady, které by s tím byly spojené,“ konstatoval tiskový mluvčí radnice Aleš Levý. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí byla i nízká čísla sledovanosti streamů z jiných měst.

Kralupy nad Vltavou by tedy chtěly jít spíš cestou klasických reportáží ze zastupitelstva a uveřejňování celých záznamů. To všechno by se podle Aleše Levého mělo odehrávat v rámci projektu internetové televize Kralupy TV. „Leckdy jsou jednání opravdu dlouhá a co se týče témat, jako jsou majetkoprávní záležitosti ve městě, ne každého občana to zajímá. Jestli bude poptávka po celých záznamech, pravděpodobně k tomu ale přistoupíme,“ sdělil mluvčí s tím, že ještě není známo, jak město zveřejnění celých záznamů technicky pojme.

