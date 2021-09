Uzavření některých silnic – včetně křižovatek a přejezdů. Tak se nyní zkomplikovala dopravní situace na Mělníku, kde s počátkem září rozjela firma Strabag práce na zakázce Ředitelství silnic a dálnic ČR – II. etapě výstavby obchvatu města.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Upozorňují na to radnice i policie s tím, že dopady na dopravu ve městě jsou skutečně citelné. Přičemž řidiči je budou pociťovat dlouhodobě – až do konce příštího roku. To je důvodem, proč byla pozastavena oprava mostu v Klášterní, připomněla souvislosti Barbora Barbora Walterová Benešová z městského úřadu. „Aby doprava nebyla ještě více zatížena,“ vysvětlila.