„Na děti čekají modelové situace, nácvik simulace tísňového volání, bezpečnostní desatero, nácvik využívání ochranných pomůcek, správné přecházení atd. Dostatek prostoru je i na využití herní zóny s dopravními značkami, světelnými semafory a přechodem,“ říká Kristýna Frelichová z oddělení PR a propagace mělnického muzea.

Ve středu 9. října se program konal také pro veřejnost. Toho využili mělničtí skauti. Lektory programů jsou členové Městské policie Mělník, Policie České republiky, koordinátorka Programu Prevence kriminality města Mělník a muzejní pedagožka.

Projekty budou v mělnickém muzeu probíhat do 25. října. Pro veřejnost je pak výstava s hernou, která se koná při příležitosti výročí 100 let působení Služby dopravní policie, otevřena ve všední dny (kromě pondělí) od 13 do 17 hodin, v sobotu a neděli potom od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.