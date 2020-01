Mělnická radnice navýšila finanční prostředky do železniční a autobusové hromadné dopravy. Za posledních pět let tak tyto dotace od města narostly ze tří na více než sedm milionů korun.

„My jako radnice dlouhodobě podporujeme hromadnou dopravu. To samozřejmě souvisí s tím, že dochází k navýšení peněz, které do ní putují,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Připomíná také, že ve městě byly zavedeny přímé linky do Prahy. Pražská linka autobusu číslo 369 jezdí jako MHD po městě, původní linka 474 byla rozdělena na dvě a počet autobusů, které projíždějí městem se téměř zdvojnásobil. Zároveň pak byla prodloužena linka 747 na vlakové nádraží a linka 474 na Brabčov.