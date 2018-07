Příměstské tábory jdou na dračku. Většina je beznadějně obsazená

Mělnicko - Není to dlouho, co se ve školních třídách rozdalo vysvědčení a dveře škol se na další dva měsíce zavřely. Pro mnohé tak nastalo období bezstarostných her a dovádění. Někteří školáci ale věděli měsíce dopředu, kde budou trávit nadcházející prázdninové dny. Příměstské tábory po celém Mělnicku už od února hlásí přeplněnou kapacitu a další děti odmítají přijímat.

Zájem o příměstské letní tábory od domovů dětí a mládeže (DDM) nebo jiných volnočasových středisek u rodičů rok od roku stoupá. Zaváhat s podáním přihlášky na některý z pořádaných turnusů se proto jednoznačně nevyplatilo. „Všechny termíny jsou beznadějně obsazené. Dětí se určitě hlásí víc než minulý rok, museli jsme dokonce navyšovat kapacitu. V únoru jsme zahájili přihlašování a všechny tábory byly během jednoho měsíce naplněné,“ shrnula vychovatelka Petra Vaďurová z DDM Mělník. Tam letos otevřeli devět příměstských táborů a šest výjezdových, v rámci kterých děti pojedou například do Krkonošského národního parku nebo Jablonce nad Nisou. Podobná situace se odehrála i v domech dětí a mládeže v Neratovicích a Kralupech nad Labem. „Je tomu tak každý rok. Letos máme otevřené čtyři turnusy. Kreativní týden, který zrovna skončil, byl asi nejžádanější. Tam si děti mohly uplést košíky, vyrobit si vlastní pouzdro na mobil nebo ozdobit krabici na kapesníky dekupáží, tedy ubrouskovou technikou,“ vyjmenovala všechny připravené aktivity ředitelka DDM Neratovice Miloslava Hainová. ČTĚTE TAKÉ: Ohně v přírodě hasiče trápí nejvíce v Polabí Kralupský domov dětí a mládeže pro změnu naplánoval výlety do Prahy za kulturou. „Pojedeme třeba na výstavu Jiřího Koláře nebo Radka Pilaře, ilustrátora pohádkového loupežníka Rumcajse. Dětí je určitě víc než vloni. Nejsou navíc jenom z Kralup, ale také z okolních vesnic i z Mělníku,“ popsala situaci vychovatelka Gabriela Junášková. Možnost přihlásit se do příměstského tábora ještě zůstává rodinám z menších obcí, kde se prázdninové turnusy zatím zcela nenaplnily. „Počítáme tak s patnácti dětmi na jeden turnus, někde jich ale máme jenom osm, nebo šest. Podle potřeby buďto některé termíny sloučíme, nebo úplně zrušíme. Nejvíc dětí se zatím hlásí na prvních čtrnáct dní v srpnu, pak až na poslední týden v měsíci,“ uvedla Renata Šulcová z příměstského tábora v Nedomicích nedaleko Všetat. Je to podle jejích slov poprvé, co tábor v obci pořádají. V plánu mají pro děti hlavně pobyt venku, tvoření z přírodních materiálů nebo třeba tematické výlety. ČTĚTE TAKÉ: Cestovky mají napilno. Mělničané objevují exotiku Kapacitu nemají ještě naplněnou ani v obci Ledčice. „Děti určitě přijímáme, nabízíme dva turnusy od poloviny července až do začátku srpna. Letos se bude tábor konat z velké části na nově otevřeném sportovišti, kde je k dispozici velká klubová místnost. Příměstské tábory bude obec hradit z vlastních prostředků. Zažádali jsme sice úspěšně o dotaci, ta nám ale bude přidělena až příští rok,“ vysvětlila starostka obce Jiřina Michovská s tím, že tábory jsou otevřené všem dětem ve věku od 6 do 15 let. Příměstské tábory se obecně považují za variaci na školky nebo družiny. Děti přespávají doma a jsou na táboře jen po dobu, kdy jsou rodiče v práci, tedy přibližně od 8 do 16.30 hodiny. Tábory se konají většinou v okolí větších měst a využívají je především rodiny s malými dětmi. Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2016 zaplatí rodič za týdenní příměstský tábor v průměru 1800 korun, za stejně dlouhý pobytový to bývá okolo 3200 korun. ČTĚTE TAKÉ: Mělničtí policisté dopadli sedmičlenný gang zlodějů

