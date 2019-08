Tropické teploty, nedostatek vláhy a absence přirozených vodních ploch. To jsou základní důvody, proč se stala napajedla, která byla před pěti lety zřízena Středočeskými vodárnami ve spolupráci s místními mysliveckými spolky, pro zvěř jediným zdrojem vody v jímacím území Mělnická Vrutice a Řepínský důl.

