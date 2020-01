„Komise radě města tento krok jednohlasně doporučila. V pondělí se tím ještě budeme zabývat, ale předpokládám, že 10. února bude paní Pavlíková definitivně jmenována ředitelkou Centra seniorů,“ předesílá mělnický starosta Ctirad Mikeš.

Mezi největší priority nové ředitelky bude jednoznačně patřit zdárný průběh aktuální přestavby Domova Pension a dále také personální a finanční stabilizace centra. „Je to pro ni velká výzva, ale zatím se této funkce chopila velmi dobře. Myslím se, že je asertivní a sociálně a emocionálně empatická, což je velká výhoda, jelikož bude muset umět vycházet nejen s klienty, ale hlavně s jejich dětmi,“ vysvětluje starosta.

Díky probíhající rekonstrukci se obyvatelé centra mohou těšit na nový evakuační výtah a také na velkou koupelnu pro imobilní klienty. Počítá se rovněž s novou elektrickou rozvodnou. Na každém patře by pak měla vzniknout samostatná sesterna.

Celkové náklady projektu činí 28 milionů korun.

Původní plán počítal s rozdělením prací do tří fází, které měly probíhat v průběhu tří let. Po dohodě se stavební firmou, která budovu opravuje, se však ukázalo, že se vše stihne dokončit již do konce letošního roku. Vše ale ještě záleží na jednání zastupitelstva, které musí uvolnění financí posvětit.