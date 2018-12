Program pro školy navštíví téměř 2000 dětí!

Mělník - Na výstavě Půjdem spolu do Betléma, která je k vidění ve velkém sále Regionálního muzea Mělník do 6. ledna, probíhají speciální programy pro školy.

Stínový film, který natočili mělničtí muzejníci pro tuto příležitost, přiblíží dětem na začátku programu biblický příběh o narození Ježíška. Poté se dozvědí informace o historii betlémářsví v Čechách, prohlédnou si tradiční jilemnické betlémy a mělnický perníkový betlém. Každý žák se také zhostí role darovníčka ve hře na živý betlém. Ježíškovi se tak klaní kominík, švadlena, řezník, tkadlena, sadařka, pekař, horník, rybář nebo pastýř Diviš.

Na závěr nesmí chybět kouzelná muzejní dílnička. Děti si vyrobí svůj vlastní papírový betlém s dřevěným stojánkem a šesti figurkami.

Zájem o program je letos rekordní. Muzeum tak muselo otevřít vánoční výstavu čtrnáct dní před začátkem adventu, aby všechny zájemce uspokojilo. Projekty na výstavě Půjdem spolu do Betléma by mělo do 21. prosince navštívit téměř dva tisíce žáků ze základních i mateřských škol z Mělníka i širokého okolí.

Muzeum připravuje i komentované prohlídky s dílničkami pro veřejnost:



12. 12. v 16:00 + 16:30 DÍLNIČKA - ponikelská perličková hvězdička s Jitkou Královou

27. 12. 10:00 + 11:00 DÍLNIČKA - perníčky s dr. Danou Holmanovou

