Úspěšný projekt „Šance na restart 2“, jehož smyslem je začlenit do pracovního procesu nezaměstnané osoby či lidi se zdravotním postižením, bude pokračovat také v Mělníku, a to ve čtvrtek 20. února, kdy se v budově Úřadu práce uskuteční od 9 hodin zahajovací informační schůzka o nabízeném vzdělávacím a poradenském programu.

První schůzka o nabízeném programu proběhne ve čtvrtek 20. února v budově Úřadu práce. | Foto: Deník / Martin Vávra

„Projekt bude probíhat ve 3 etapách. Aktuální etapa potrvá do července, další pak od srpna do února příštího roku a poslední etapa od března do září v roce 2021,“ vysvětluje koordinátorka projektu Zdeňka Havrlíková.