Pronajmout si byt na Mělnicku? Nemožné!

Mělnicko – Pořídit si vlastní bydlení není v dnešní době jednoduché. Ceny domů i bytů se rok od roku zvyšují. Mnozí se proto začínají rozhlížet po nájemním bydlení. To je ale podle realitních kanceláří na Mělnicku už dlouho nedostatkové zboží.

Mladí lidé nebo rodiny s dětmi, ti všichni hledají malé byty za příznivou cenu jako je 2+kk (kuchyňský kout) nebo 2+1.



Kvůli ekonomicky vypjaté situaci na českém trhu s nemovitostmi se tu vlastně nenacházejí.



„Bytová situace v Mělníku je doslova tragická. V porovnání s minulými lety je výrazně horší, nemáme prakticky co nabízet. Pokud od někoho dostaneme nabídku na byt k pronájmu, ani ho nemusíme inzerovat. Už teď máme dlouhý list zájemců, kterým stačí zavolat a byt je záhy obsazen,“ zhodnotil Vladimír Jirkovský z realitní kanceláře Evropa, která má v Mělníku už dvacetiletou tradici.



Stejná situace se odehrává i v Kralupech nad Vltavou, kde podle odhadu realitní makléřky Moniky Plickové připadá na každý volný byt přibližně pět až deset zájemců. „To je už letitý trend. A pokud nějakou nabídku dostaneme, do dvou až tří pracovních dnů se ohlásí vážní zájemci,“ souhlasila Plicková z realitní kanceláře Progres.

Dobrá finanční situace domácností i levné hypotéky výrazně ovlivnily zájem lidí o nákup nemovitostí zejména mezi lety 2014 až 2016.



Češi byty nejen kupovali jako svoje vlastní obytná zázemí, ale také jako investici do budoucna. Poptávka tak rychle hnala ceny nahoru.

Právě k této skutečnosti Vladimír Jirkovský z realitní kanceláře Evropa dodal: „Ceny za pronájem menších bytů se teď pohybují okolo 8 až 10 tisíc korun bez poplatků. U větších bytů jako tři plus jedna pak od 13 tisíc výš,“ shrnul situaci Jirkovský a zároveň varoval, že se někteří lidé nebojí využít současné situace na trhu a po nájemnících požadují ceny blížící se i dvaceti tisícům za měsíc.



Takové situace se často odehrávají v Praze, a tak není divu, že se část obyvatel rozhodla zkusit štěstí a najít si finančně výhodnější bydlení právě ve Středočeském kraji. „Momentálně zde zažíváme velký nájezd Pražáků. Rezidenční novostavby, které například v Kralupech prodáváme, jsou už přibližně z poloviny obsazené lidmi z Prahy,“ přiznala Plicková



Výše měsíčního nájemného se zpravidla počítá podle kupní ceny nemovitosti. Dalším faktorem pak může být třeba typ budovy, vybavení bytu nebo lokalita. „Pro někoho je například hodně důležité vzít si s sebou do bytu mazlíčka. To ale někdy způsobuje komplikace, ať už kvůli hluku, nebo domovnímu řádu. Potom lidé k pronájmu vyhledávají spíše malé domky se zahrádkou,“ uvedl Petr Burda z realitní kanceláře BURDA Reality v Neratovicích.





Řešením obtížné bytové situace v Česku je pro mnohé i takzvané sdílené bydlení, kde se nájemníci dělí o společný kuchyňský a často i koupelnový prostor. „Takové bydlení funguje v Neratovicích třeba u pracovníků z Ukrajiny a podobně. Často si dohromady pronajmou nějaký větší byt a díky podpoře komunity pak mají jistotu, že se na nájem vždycky nějak složí,“ vysvětlil Burda. Podobný příklad uvedl i Jirkovský v Mělníku. „Stalo se, že přišel majitel počítačové společnosti a pronajal si byt čtyři plus jedna, kde do každého pokoje ubytoval svého zaměstnance,“ dodal.



Situace na trhu s nemovitostmi se od října tohoto roku ještě částečně vyostří. Růst úroků a plánovaná přísnější kritéria České národní banky (ČNB) pro poskytování hypoték zasáhnou všechny, kteří do této chvíle uvažovali o koupi bytu. „Výše hypotéky by nově neměla překročit devítinásobek ročního čistého příjmu žadatele. Ten by měl současně na splátku dluhu vynaložit maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu,“ informovala na začátku května ČNB. Už v dubnu tohoto roku přitom bankám doporučila omezit hypotéky nad 80 procent.