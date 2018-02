KRÁTCE: Prošlé dálniční známky musí z aut zmizet

Mělnicko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Češky se utkají s Němkami

Kralupy - Kralupská sportovní hala na Cukrovaru bude hostit mezinárodní basketbalový zápas. Na palubovku proti sobě nastoupí výběr České republiky a ty nejlepší košíkářky z Německa. Utkání je naplánováno na úterý 13. února, kdy začíná v šestnáct hodin. Českou republiku budou reprezentovat juniorky do osmnácti let.

Budoucí školáky čeká zápis

Kralupy - Ředitelé kralupských základních škol a městský odbor sociálních věcí a školství vypsali jednotný termín pro zápis do škol pro všechny budoucí prvňáčky. Stanoven byl na středu 4. dubna a čtvrtek 5. dubna od čtrnácti do sedmnácti hodin. Zápis bude probíhat v pěti kralupských základních školách. Zapsány budou děti narozené v období od 1. září 2011 do posledního srpnového dne roku 2012. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce a k zápisu s sebou musí přinést svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Prošlé známky musí zmizet

Mělnicko - Loňské dálniční známky platily pouze do posledního lednového dne, dnes už na čelních oknech aut být nesmí. Policejní mluvčí Eva Hašlová připomněla, že ať už si řidič pořídí známku na letošní rok, nebo ne, ta neplatná z roku 2017 musí z čelního skla zmizet. Přebytečná známka je totiž stejný prohřešek jako ta scházející. „V příkazním řízení jde o pokutu do výše pět tisíc, ve správním řízení až sto tisíc korun,“ upřesnila Hašlová. Na dálnicích lze očekávat kontroly nejen ze strany policie, ale i hlídek Celní správy.

Klubem zazní songy Mišíka

Mělník - Liberecká bigbítová kapela, která vznikla z původně tříčlenného bluesového bandu už před třemi lety jako revival Vladimíra Mišíka s názvem 20 deka duše, vystoupí v mělnickém klubu Stará Mydlárna v pátek 2. února od 21 hodin.

Přehlídku zakončí karneval

Mělník - Dětský karneval slavnostně ukončí šestačtyřicátý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů s názvem Divadlo dětem v mělnickém Masarykově kulturním domě v neděli 11. února od patnácti hodin. Během akce budou vyhlášeni všichni vítězové dětské výtvarné soutěže, která probíhala po celou dobu přehlídky a nejhezčí karnevalové masky. Vítěze vyhlásí na místě rozhlasový moderátor a DJ Olda Burda.