Mělník /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Téměř 400 lidí se na náměstí Míru v Mělníku zúčastnilo pokračujících demonstrací proti vládě Andreje Babiše. Na pódiu se střídali lokální patrioti, písničkáři, zástupci z řad studentů a promluvil také sociolog, spisovatel a esejista Jan Jandourek.

„Vždycky je dobré se zeptat, co trápí mě. Vadí mi, že pan Babiš zničil obor, ve kterém působím. Když vstupoval do politiky, říkal, že si noviny kupuje, aby se o něm psala pravda. Teď vidíme, jak to dopadlo,“ říkal.