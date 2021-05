Proutí se nehodí jenom na košíky. Zuzana Tilajcsiková tvoří i umělecká díla

Co je to nůše? Tohle slovo, připomíná středočeský krajský úřad na twitteru, vypadlo nejen z obecného povědomí, ale i z učebnic češtiny: mezi vzory podstatných jmen rodu ženského je již na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století nahradila růže. Tehdejší školáci už totiž neměli ponětí, co pojem nůše označuje.

Při práci v dílně. | Foto: FB Středočeský kraj

Hotové království nůší, stejně jako třeba košíků či ošatek, je přitom možné spatřit dodnes, připomíná kraj. Na sociálních sítích představuje Zuzanu Tilajcsikovou z Veltrus, jejíž celý život je spjatý s Mělnickem: narodila se tam, dodnes tam žije – a také košíkářkou a pletařkou nábytku se vyučila v rámci košíkářského družstva v Mělníku. Tam také začala pracovat – a řemeslu zůstala věrná i poté, co v druhé polovině devadesátých let provozovna zanikla. V roce 1997 se postavila na vlastní nohy a živnost provozuje už 24 let. Celkově se pletení z proutí – převážně vrbového, které si i sama pěstuje – věnuje bezmála čtyři desetiletí. Rušení lokálek: redukce čeká ty, po kterých jezdí méně než 2500 lidí týdně Přečíst článek › „Ve svém oboru se stala bez nadsázky celebritou,“ chválí zručnou košíkářku krajský úřad na facebooku. S odkazem na to, že se nejen v roce 2011 stala držitelkou Nositel tradice lidových řemesel, ale také je její práce i ona sama vidět na řadě míst: těch tradičních, ale i neočekávaných. Obdivovat zručnost jejích prstů mohou například návštěvníci skanzenů, jarmarků či letních festivalů na hradech a zámcích. Pořádá také přednášky nebo kurzy – dokonce připravila výuková videa – a rovněž se opakovaně objevila na obrazovce. „V řadě kutilských, folklorních, cestovatelských a jiných pořadů, ale taky ve filmech a reklamních spotech,“ vypočetl krajský úřad. Vzory podstatných jmen ženského rodu byly dřív: žena, nůše, píseň, kost. Nůše byla ale nahrazena růží, protože školáci z 80. let už nevěděli, co to nůše je. Paní Zuzana Tilajcsiková, dnešní Češka ve středu, to ovšem ví velmi dobře. #Češivestředuhttps://t.co/LqCvc56PR7 pic.twitter.com/R76tLtKzR4 — Středočeský kraj (@StredoceskyK) May 26, 2021 Sama tvůrkyně, jejíž práce kombinuje řemeslnou zručnost s uměleckým cítěním a představivostí, se vyznala, že ji baví připomínky někdejší každodennosti: nejraději prý plete hospodářské a užitkové koše, jaké byly do období první republiky běžnými pomocníky v hospodářství. Výzvou pak jsou speciální zakázky, k nimž patří například výroba replik pro muzejní expozice – či spolupráce s výtvarníky. Asi nejznámější je světově unikátní proutěný betlém, který společně Miroslavem Králem vytvořila pro neratovické náměstí; tato vánoční scéna se stále rozrůstá a je vylepšována.