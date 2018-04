Kokořínský rychlík bude jezdit nejméně deset let

Mšeno – Skvělá zpráva pro cestující. Na svou první víkendovou jízdu z vršovického nádraží konečně vyjel Kokořínský rychlík, který do Mšena dorazil krátce po půl jedenácté dopoledne. Stejnou trasou má přitom cestující vozit každý víkend a státní svátek od jara až do 28. října, a to během následujících deseti let.

Vedle ředitele drážní společnosti KŽC Bohumila Augusty to na mšenském nádraží potvrdil i mšenský starosta Martin Mach.

„Nejméně deset let jsem žádal, aby se zlepšila železniční doprava do Mšena, která se opravdu začala zlepšovat po rekonstrukci trati mezi Mšenem a Mělníkem. Poprvé na naše prosby zareagovaly České dráhy, které v posledních dvou letech během sezony na Mšensko vypravovaly spěšný vlak. Ten ovšem jezdil jen o sobotách. Poté, co se k tlaku přidal i mělnický místostarosta Milan Schweigstill a začal prosazovat myšlenku lepšího spojení nejen Mšena, ale i Mělníka s Prahou po kolejích, od loňského prosince došlo k nasazení více párů vlaků. Potom se přidal Středočeský kraj a Pražská integrovaná doprava a vznikl nápad retro rychlíků, s nímž přišla společnost KŽC. Máme radost, že došlo na realizaci a kraj smlouvu potvrdil na deset let,“ řekl před příjezdem prvního Kokořínského rychlíku Martin Mach a dodal, že ačkoli je vlak vhodný především pro turisty, v návaznosti na ně může pomoci i místním živnostníkům a bude se hodit také studentům, kteří v neděli večer odjíždějí na internáty a vysokoškolské koleje.

Zvláštním protokolárním vlakem, v němž nescházel ani bar, se z Vršovic do Mšena mezi představiteli několika měst projeli také starosta Mělníka Ctirad Mikeš a oba mělničtí místostarostové - Milan Schweigstill a Petr Volf.

Zatímco starosta Mikeš jel vlakem naposledy před více než dvěma lety, shodou okolností také do Mšena při otevření opravené trati, Milan Schweigstill železniční dopravu využívá i několikrát týdně. „Vlakem cestuji hodně často, je to můj oblíbený dopravní prostředek. Proto se také snažím o to, aby vlaková doprava byla v naší oblasti intenzivnější. Domnívám se totiž, že jde o jediný způsob, jak se jednoduše dostávat do centra Prahy,“ připomněl místostarosta Mělníka, který se o dopravu na Mělnicku dlouhodobě zajímá.

Podle Ctirada Mikeše bude určitě nějaký čas trvat, než si lidé na vlaková nádraží opět najdou cestu. Během posledních let totiž zájem o dráhu spíše upadal. „Bude trvat dlouho, než se lidé naučí využívat to, co tu bylo před třiceti lety běžné,“ navázal starosta Mělníka, podle něhož je na území naší republiky velmi hustá dopravní síť, která je ovšem dosti zanedbaná. „Ukázalo se, že je to bohatství naší země. Budeme proto usilovat také o to, aby byl obnoven úsek tratě mezi Mšenem a Mladou Boleslaví. Doufám, že si vláda uvědomí význam tratě Mělník - Mšeno - Mladá Boleslav nejen z pohledu turistiky, ale i z pohledu významné dopravní tepny,“ poznamenal mělnický starosta.

Kokořínský rychlík bude každou sobotu, neděli i státní svátek až do 28. října z vršovického nádraží vyjíždět v 8.30 hodin a ve Mšeně by měl zahoukat o dvě hodiny později. Na zpáteční cestu bude vypraven v 17 hodin.

