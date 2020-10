Zdeněk Holeček, který provozuje HM Gym v Mělníku, si už po prvním koronavirovém lockdownu, kdy se jeho podnikání na řadu týdnů zavřelo, našel druhou práci. „Mám dvě zaměstnání. Jenom díky tomu to nějak zvládnu, ale samozřejmě ne na standardní životní úrovni,“ připomněl, že už na jaře musel hledat přivýdělek, protože má hypotéku a další závazky. „Nemohu si dovolit čekat, jestli to půjde, nebo ne,“ řekl Holeček, který s úplným zavřením posilovny nepočítá..

Otázkou podle něho je, zda se všichni klienti vrátí – ať už ze strachu kvůli šíření viru nebo si zvyknou na cvičení v domácím prostředí. „Někteří si domů pořizují expandery, menší činky, podložky na cvičení a další výbavu. Hodně lidí s lockdownem počítalo. Mnozí ale mají návštěvu posilovny i jako společenskou událost, případně se ke cvičení doma nedokopou. A od toho jsou právě fitness centra,“ řekl.

Podobnými úvahami se zabývá i Petr Svoboda z RS fitness v Příbrami. „Beru naše zákazníky jako druhou rodinu. Věřím, že nám v současné situaci pomůžou, nechceme být pasivní, budeme chodit cvičit ven v menších skupinkách, rozjíždíme on-line tréninky, ale co si budeme nalhávat, to nevydělá peníze,“ poznamenal Svoboda, podle kterého bude sice výdělek nízký, cílem je ale udržet komunitu lidí, kteří do fitka chodí, při životě.

Jak nalákat klienty zpět?

Podstatné je podle něho, aby lidé po otevření začali znovu do fitness center chodit. „Jinak místní podnikatelé nepřežijí,“ poznamenal.

Alžběta Blaťáková z berounského B-fitness věří, že pokud budou opatření trvat skutečně jen dva týdny, likvidační by to být nemělo. „Je to ale samozřejmě hraniční. Za dobrého počasí budeme moci cvičit venku, jiný plán nemáme,“ uvedla provozovatelka fitness centra, zaměřeného na ženy.

Blaťákovou současná opatření zarazila, řešení podle ní mohlo být jiné. „Nechápu, proč se zavřelo úplně, proč není jen omezena kapacita nebo nejsou povolené alespoň individuální tréninky,“ vysvětlila.

Zda se fitnessy otevřou po 14 dnech, tak v současnosti není jisté. Vláda předeslala, že záleží, jak se po dvou týdnech vyvine situace kolem koronaviru. Nevyloučila ani úplný lockdown, jako jsme zažili již na jaře.

Situace ve fitness centrech v době koronaviru

- na dva týdny se musejí fitness centra a posilovny zavřít

- zatím nejsou možné menší skupinky, ani individuální tréninky

- někteří trenéři zvažují cvičení venku v menších skupinkách, nebo individuálně

- řada provozovatelů takových zařízení si musela najít další práci či jiný zdroj příjmů