Kolony tvořící se před semafory tak jsou minulostí. Podle slov Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR pomohla dřívějšímu dokončení prací i přízeň počasí.

I když je v problémovém úseku u domu číslo 6, mezi silničními kilometry 35,59 a 35,64, zatím hotovo jen to, co bylo nezbytné udělat hned, s podobným omezováním průjezdu se v nejbližších týdnech nepočítá.

„Provoz v daném místě bude veden v obou jízdních pruzích, a to až do celkové opravy opěrné zdi, která je plánovaná ve druhém čtvrtletí roku 2021,“ uvedl Buček. Již dříve informoval, že předběžně se počítá se zahájením na počátku dubna – a úpravy by měly trvat čtyři měsíce.

Zásahy směřující ke zpevnění čtyřicetimetrové opěrné zdi silničního tělesa si na počátku listopadu vyžádalo zjištění, že stav pískovcových kvádrů je havarijní – prý zejména v důsledku souběhu meteorologických vlivů (především vody ze srážek) a dopadů těžké nákladní dopravy.

Nyní je hotovo základní zajištění nynější zdi – a na jaře má místo projít celkovou rekonstrukcí včetně vyzdění nové opěrné zdi z lomového kamene, která bude mít železobetonový základ usazený na ocelových mikropilotách, a nově řešeného odvodnění.

V jednom jízdním pruhu se bude budovat i nová vozovka – nad opěrnou zdí totiž silnici porušily poklesy způsobené odplavením materiálu za rubem opěrné zdi. Na jaře a v létě tak zde motoristy čeká další omezení.