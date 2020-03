Psychoterapeutka: Naučit se být sám se svými myšlenkami je pro mnohé velmi těžké

/ROZHOVOR/ Vedle obav z Covid-19 je důležité nezapomenout na duševní zdraví. To nemusí být jednoduchá věc kvůli karanténě, nemožnosti chodit do práce a řady dalších jevů, které se současným stavem souvisejí. Psychoterapeutka Lenka Ságnerová nabídla mělnickým obyvatelům své služby na dálku. Jak hodnotí současnou situaci? Nejen to nám řekla v našem rozhovoru.

Psychoterapeutka Lenka Ságnerová: Naučit se být sám se svými myšlenkami je pro mnohé velmi těžké. | Foto: Archiv Lenky Ságnerové

Nabízíte pomoc v době strachu a fóbií. Už se ozývají lidé, že mají strach kolem koronaviru a chtějí si s někým popovídat? Nabídla jsem své služby, které běžně poskytuji, jen s možností vyhnutí se osobnímu kontaktu. Jsme v první fázi, kdy se lidé o této službě teprve dozvídají z médií. Už jen možnost s někým promluvit a zklidnit své obavy, kterých bude přibývat v souvislosti nejen se samotným nakažením, ale i s dopady ekonomickými, je úlevné. Žijeme v období nejen nárůstu fóbií související s koronavirem, ale především úzkostných stavů, což vzniká vždy, když nás zprávy médií v dnešním světě denně bombardují strašidelnými výjevy. Toto se týká všech věkových kategorií. Dobrovolníci se můžou hlásit, pomoc v době krize nabízí psychoterapeutka Přečíst článek › Jak se to projevuje? Dospělým často věci přerůstají přes hlavu, řeší více tíživých otázek, hlavně v době krize, právě takové, v jaké se nachází celý svět v kontextu COVID -19 dnes. Cítí, že nezvládají svůj stres a dopadem je dětský stres, protože děti se nemají kde zeptat, jejich obavy rostou. Nezvládnutý strach - stres se stává úzkostí. Rozeznáváme dva druhy stresu: jeden je reakcí na skutečné události, které se nám přihodily a při kterých jsme reagovali útokem, či útěkem nebo ochromením. Při druhém jsme stejným způsobem reagovali na domnělé nebezpečí. ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE Jak lze člověku psychicky pomoci na dálku? Jsme přesvědčená, že nic nenahradí osobní kontakt. Ovšem rozhovor s odborníkem je specifický a pomáhá. Především snižuje míru vnitřního napětí. I přes média jako je internet či Skype je možno pracovat zážitkově. Někteří mí kolegové již takto pracují. Sama mám zkušenosti s kolegy pracujícími s krizovými situacemi a kolegy ze zahraničí, se kterými jsem ve spojení ohledně svých vlastních supervizí, což je prakticky odborně vedený rozhovor s dopadem na změnu a uvědomění si paralelních procesů. Současná karanténa nahrává ponorkové nemoci, pokud nemohou lidé chodit do práce. Máte na to nějaký recept, jak se tohoto vyvarovat? Člověk je tvor bio-psycho-sociálně-spirituální, všechny tyto naše části potřebují pokrm. Být užitečný, kam řadíme i práci, je jedna z biologických potřeb. Pokud není dlouhodobě naplňována, stejně jako je přetěžována, člověk strádá a propadá smutku, beznaději a dopadem je deprese či úzkost. Karanténa, kterou vláda nařídila přichází v období, které je z hlediska psychiky velmi tíživé. Období probouzejícího se jara je statisticky nejčernější období v otázkách nárůstu depresí a sebevražedných pokusů. Můj recept je pohyb, ale myslím, že i tvůrčí činnost či zahrádkaření poslouží dobře. V Miláně si dezinfikují i podrážky od bot, popisuje Radka, která žije v Itálii Přečíst článek › Jak by se podle vás lidé měli zaměstnat, aby netrpěli na stres, či strach? Tak to je velmi složitá otázka. Umění se zastavit je opravdu velmi těžké, navíc v takovém nastavení a náporu na jedince jako je dnešní doba je násilné zpomalení až zastavení v podobě karantény velmi nebezpečné. Naučit se být sám se sebou a svými myšlenkami – vnitřním dialogem může a je pro mnohé z nás velmi těžké. Doporučuji udělat si revizi toho, co jsme kdysi v mládí rádi dělali a k tomu se vrátit. Hra na kytaru, kreslení, pletení, vaření, zpívání či jiná činnost, která nám dělá či dělala radost. Co vás přimělo k tomu poskytnout pomoc v době krize? Je to mé vnitřní, osobní nastavení. Jsou to mé hodnoty a přesvědčení, které si nesu od prarodičů a rodičů. Jako dospělá jsem svou osobnost tvořila díky terapeutickému základu, který tvoří model Transformační systemické terapie Virginie Satirové, první rodinné terapeutky, ženy, který je velmi srozumitelný a uchopitelný pro všechny lidi bez rozdílu. Jde asi o tyto vybrané hodnoty: hodnota morálky; hodnota pomoci druhým; hodnota být užitečná a spoluvytvářet svět; nést zodpovědnost za svá rozhodnutí; být dobrým příkladem svým dětem a o tato vybraná přesvědčení: přesvědčení, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř; pokud jsem zdravá, mohu pomáhat; lidé jsou vesměs dobří; problém není problém, ale to, jak se s ním zachází může být problematické; city patří k nám, máme je všichni; naděje umírá poslední. Věnujete se i nějakým dalším dobrovolnickým činnostem v době koronavirové krize? Věnuji. V roce 1997 jsem na Mělníce založila pobočku Fokusu Praha. Toto sdružení slouží svými službami duševně nemocným. Stále spolupracuji především s chráněnou dílnou u Krejčíků, pod vedením Lenky Novákové a její kolegyně Jaroslavy Volné, kde se dokázali během okamžiku proměnit v pomáhající dílnu a celý svůj běžný program zastavit a začít šít roušky pro všechny potřebné, spolupracovat s městem Mělník, domovem pro seniory a také prodávat roušky kolemjdoucím. Pomáhám materiál na roušky stříhat. Jsem dojatá, že lidé kolem mě jsou lidští a morálně čistí a já mohu pomoci tím, že daruji svůj čas a propůjčím ruce. V době strachu a fóbií nabízí pomoc psychoterapeutka Lenka Ságnerová přes skype, na facebooku, nebo konzultacemi po e-mailu. Je možné ji kontaktovat na telefonu 604 578 923, na e-mailu lenkasagnerova@seznam.cz, případně na Facebooku Rodinná poradna Mělník, kontakty najdete i na jejích webových stránkách www.rodinna-poradna-melnik.cz Mělník ve stínu covid-19. Odbory úřadu omezují provoz, hřbitovy jsou uzavřené Přečíst článek ›

