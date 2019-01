Velký Borek – V pátečním podvečeru nebylo dlouho jasné, který z českých filmů návštěvníci velkoboreckého Volnočásku v rámci akce Putovní kino Českého rozhlasu Region nakonec uvidí.

Budou to Donšajni oskarového režiséra Jiřího Menzela? Nebo zvítězí úspěšná komedie Probudím se včera s Jiřím Mádlem v hlavní roli? Či snad hudební film Revival? Anebo romantický snímek Martin a Venuše?

Stav hlasování byl vyrovnaný. Až poslední čtyři příchozí, kteří dorazili krátce po osmnácté hodině, rozhodli. Všichni totiž vhodili svůj lístek do urny s nápisem Donšajni.

„Kam to mám hodit?" zkoušeli někteří diváci vyzvědět průběžný stav a ovlivnit tak konečný výsledek. „Mně je vlastně jedno, co uvidím," nerozpakovali se jiní a vybrali si tu plastovou urnu, kterou měli nejblíž.

Pracovnice rádia Tereza Čistotová, která jezdí s Putovním kinem po celém Středočeském kraji už skoro měsíc, pak oznámila výsledky. „Z šestadvaceti hlasů jich deset bylo pro Donšajny. Takže zhruba půlka z vás si to užije. A já doufám, že ti ostatní také," uvedla vítězný snímek.

Ještě před podvečerním promítáním do Volnočásku dorazilo přes čtyřicet dětí, které se těšily na animovaný film Čtyřlístek ve službách krále. Zatímco na jiných místech, kam Putovní kino zamířilo nebo ještě zamíří, patřil Čtyřlístek do nabídky pro dospělé, ve Velkém Borku si podle Michala Plška z Českého rozhlasu vyžádali jeho samostatné promítání.

„Když jsme si domlouvali termín, požádali nás, jestli bychom neudělali ještě promítání pro děti. Asi se báli, že děti dospělé v hlasování převálcují," vysvětlil manažer komunikace s tím, že podobný požadavek měli také v Dymokurech na Nymbursku. „Nebyl to pro nás problém, rádi jsme přijeli o dvě hodinky dřív," dodal.

Putovní kino Českého rozhlasu Region už má před sebou jenom šest posledních promítání. Akce, která se letos koná popáté, je pro zaměstnance rádia dobrou příležitostí, jak se osobně setkat se svými posluchači a získat tak zpětnou vazbu.

„Naším cílem je, aby se lidé bavili alespoň tolik co my," řekla Tereza Čistotová a její kolega dodal: „Mám trochu smíšené pocity. Jezdit po celých středních Čechách a setkávat se s lidmi mě totiž nabíjí energií, ale na druhou stranu to cestování mi ji zase trochu bere," poznamenal Michal Plšek s ohledem na blížící se konec akce.