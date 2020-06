„Tohle místo nás tíží podobně jako podchod směrem k nemocnici, kde je situace obdobná. Strážníci provádějí kontroly, ale nemohou tam stát každý den, jejich počet je omezený. Aby cedule v Lobečku měla piktogram nebo byla vícejazyčná, se pokusím navrhnout,“ říká mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

Krizových míst, kde cyklisté ohrožují chodce, se ve městě nachází více. Potvrzuje to i ředitel kralupské městské policie Ladislav Voves s tím, že cyklisté porušují pravidla v lokalitách po celém městě. Podjezd v Lobečku ovšem patří k místům, která strážníci sledují nejvíce.

„Na tomhle místě je tak velké množství přestupků proto, že jím vede mezinárodní cyklotrasa a projíždějí tudy desítky až stovky cyklistů,“ říká Ladislav Voves s tím, že se v Kralupech nad Vltavou najdou i nebezpečnější lokality. Neproudí jimi ovšem tolik lidí.

„Na to místo se zaměřujeme už tři roky v rámci naší preventivní činnosti. Většinu přestupků, které tam zjistíme, řešíme domluvami, ale v minulosti už došlo i na rozdávání pokut, a to v desítkách případů,“ připomíná šéf strážníků. Podle jeho mínění by ovšem ani cedule s upozorněním Cyklisto, sesedni z kola ve více jazycích nebo s piktogramem nemusela problém vyřešit. „Nikdy jsem nebyl svědkem toho, že by piktogramy v nějakém případě měly větší úspěch. Co se týká překladu, troufám si tvrdit, že němečtí cyklisté dodržují zákony podobně jako ti čeští. K přestupkům by docházelo stejně, jelikož na místě je v současnosti mezinárodní značka,“ vysvětluje Ladislav Voves.

Podle jeho slov řešili kralupští strážníci v loňském roce pět set až tisíc přestupků ze strany cyklistů. Pokutu jich pak dostalo zhruba padesát až sto. „Pokutu dostanou většinou, když nechtějí spolupracovat, odmítají uznat přestupek, spáchali více přestupků nebo přitom zároveň ohrozili nějaké osoby,“ dodává Ladislav Voves s tím, že městská policie letos připravuje desítky preventivních kontrol na asi šesti vytipovaných místech. „Uděláme to jako speciální akci a zároveň cyklistům zkontrolujeme forenzní označení, jestli nejedou na kradených kolech, zda mají správnou výbavu kola a podobně,“ dodává šéf kralupských strážníků.

Podobné akce se kdysi účastnil i mluvčí radnice Aleš Levý. Na místě, kde by projíždějící měli správně zastavit a slézt z kola, strávil se strážníky asi dvě hodiny. „Zhruba každý třetí cyklista nesesednul a jel na kole dál,“ popisuje.

Značení tras pro cyklisty řeší také Mělník, kde se podle ředitele městské policie Ladislava Hošmánka v současné době buduje spousta projektů, které s cyklistikou souvisejí. „Nová cyklostezka se nachází třeba v Nemocniční ulici,“ říká Ladislav Hošmánek s tím, že město instaluje také různá doplňková označení.

Kde často dochází k ohrožení chodců cyklisty



- Podjezd pod mostem v městské části Lobeček

- Podchod, který vede k nemocnici v ulici Mostní

- Celá ulice Mostní, zejména přechod u kruhového objezdu u městského úřadu

- Chodník od pěší lávky, která vede přes řeku, k sídlišti U Cukrovaru

- Chodníky, na nichž není vyznačena cyklostezka a které vedou podél Zákolanského potoka



Zdroj: Manažerka prevence kriminality Nikola Horáková, Městská policie Kralupy nad Vltavou, Ředitel Městské policie Kralupy nad Vltavou Ladislav Voves

Jiří Štraub