„Po jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic v minulém týdnu jsme projekt radarů v Bezručově ulici přehodnotili. Nádražní ulice bude v tomto uzavřena na jednotky dnů a v roce 2025 na 60 dnů," uvedl starosta města Tomáš Martinec a vysvětlil, že radary měly vazbu právě na tuto stavbu. „Objednávat je na dobu pěti let, jak zněl původní návrh, se tedy ukázalo jako neúčelné," dodal.

Martinec převzal úsek dopravy po dnes už bývalém radním Jindřichu Šperglovi, který se projektem radarů zabýval. „Odložení termínu instalace detekce nákladních vozidel v Bezručově ulici je podle mého názoru velká chyba. Těžká nákladní vozidla tam ignorují umístěné zákazy, což se projevuje špatným stavem vozovky," řekl Deníku Špergl. Zdůraznil, že pro odložení tohoto opatření nevidí jediný logický důvod. „Z mého pohledu včera bylo pozdě," poznamenal.

Přehlížený zákaz

Bezručovou projede denně šest tisíc aut. Řidiči nákladních vozidel tam dlouhodobě nerespektují zákaz průjezdu. A to i navzdory tomu, že v blízkosti jedné z hlavních tepen města se nacházejí školy, sídliště a nákupní centra. V případě, že se měřiče v Bezručově nainstalují, byl by jeden radar u autobusového nádraží - hned za semaforem, druhý u Family centra v blízkosti Tesca. V obou místech mají být i značky, které řidiče předem na zařízení upozorní.

Zásobování v obchodní zóně to omezit nemá. „Pokud bude mít řidič povolení k zásobování, zadáme jeho SPZ do systému a projede bez penalizace. Ke Kauflandu se nákladní vozidla dostanou, avšak pokud budou pokračovat dále bez povolení, hrozí jim pokuta. Do supermarketu Tesco se dostanou zase z druhé strany od Evy," vysvětlil v minulosti fungovaní radarů Jindřich Špergl.

Využívání zařízení mělo stát 700 tisíc korun na tři roky. Zda cena zůstane stejná i v příštím roce, není zatím známo.