Jedná se o hřiště ve Sportovní ulici, které v současné době sice již existuje, ale jeho stav si žádá doplnění o některé herní prvky.

Aktuálně rada města schválila také opravu hřiště na Slovanech. „Patří k těm nejzanedbanějším,“ přiznal mělnický místostarosta Milan Schweigstill s tím herní prvky, které tam byly se musely nechat vykopat a odstranit. Důvod byl zcela jasný. „Byly už rozpadlé,“ potvrdil Schweigstill.

Investice na každé hřiště činí přibližně 600 tisíc korun. Dětskými hřišti ve Sportovní ulici a na Slovanech by se však podle místostarosty končit nemělo. „V rozpočtové kapitole hřiště nám ještě nějaké peníze zbývají, proto vybíráme další místo v Mělníku, kde by v tomto roce mohlo být,“ řekl Schweigstill a zdůraznil, že celkem tedy proběhne rekonstrukce tří hřišť. „Myslíme samozřejmě na tu nejmenší věkovou kategorii, ale také na starší děti. Podle toho budou umístěny herní prvky. Chceme, aby děti byly aktivní, proto do takových projektů rádi investujeme,“ dodal.