Vedení Neratovic přistoupilo k opatření v souvislosti s postupující situací kolem koronaviru. Městský úřad omezí úřední hodiny pro veřejnost.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Navrátil

Od pondělí 16. března bude úřední doba v pondělí a ve středu, a to od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin.