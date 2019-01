Praha - Nové téma se v pondělí nečekaně objevilo v nekončících dohadech a mediálních přestřelkách mezi hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem (ČSSD) a jeho předchůdcem Petrem Bendlem (ODS). Stal se jím nepříliš známý, ale velice vlivný sociální demokrat Filip Bušina, který zastává post náměstka oblastních nemocnic Středočeského kraje pro investice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Z tohoto titulu je nejen blízkým spolupracovníkem hejtmana Ratha a spolutvůrcem koncepcí jeho administrativy, ale díky svému vlivu na rozhodování o zásadních investicích je i mocným mužem. Alespoň jím býval do poloviny minulého týdne. O jeho vlivu svědčí i fakt, že se velice brzy po svém vstupu do ČSSD údajně stal místopředsedou okresního výboru strany na Praze-východ, což rozhodně není bezvýznamná funkce. Sám Rath je předsedou na Praze-západ…

S vlivným postem se ale Bušina musí rozloučit. Před týdnem totiž protikorupční policie udeřila na skupinu lidí, které podezřívá z mnohamilionových daňových úniků. Škoda v několik let staré kauze, kterou lze charakterizovat jako účelové přelévání finančních prostředků mezi firmami, podle mluvčí pražského státního zastupitelství Štěpánky Zenklové přesáhla avizovanou čtvrtmiliardu korun. „Dosahuje 300 milionů,“ konstatovala mluvčí s tím, že obvinění kvůli daňovému úniku vyslechlo celkem osm osob. A právě Bušina – v té době soukromý podnikatel – v kauze zřejmě hrál jednu z hlavních rolí. Ocitl se totiž mezi čtveřicí, pro niž státní zastupitelství žádalo uvalení vazby. Tomu ale Obvodní soud pro Prahu 4 nevyhověl – a do vazby neposlal nikoho z podezřelých. Ti tak pobytu ve vazební věznici unikli; stíhání bude probíhat na svobodě. Zevnitř měli možnost poznat pouze policejní „cépézetzku“ – celu předběžného zadržení.

I tak ale bude Bušina muset pozastavit své členství v ČSSD. Jasně to dal najevo i předseda strany Jiří Paroubek. „V tomto případě, tak jako v každém jiném, budeme uplatňovat presumpci viny,“ řekl novinářům. Naopak benevolentnější přístup uplatňuje Rath, a to z pohledu Bušinova pracovního zařazení. Zahájení trestního stíhání (v kauze, jež, pravda, i podle sdělení samotných vyšetřovatelů nemá nic společného se Středočeským krajem, tím méně pak s jeho oblastními nemocnicemi) není podle hejtmana důvodem k přijetí jakýchkoli opatření. „Ukončení pracovního poměru zákoník práce neumožňuje,“ konstatoval Rath na pondělní tiskové konferenci. A jedním dechem připomněl, že možná trestná činnost jeho blízkého spolupracovníka nebude mít vliv na politiku. „On nevykonává činnost státní správy ani samosprávy. Není zaměstnancem kraje, pracuje v našich akciových společnostech,“ zdůraznil Rath.

Jak ale tohle praní špinavého prádla v záhonu oranžových růží souvisí s Bendlem? Podle Ratha velmi úzce. Bývalý hejtman podle jeho slov znal Bušinu podstatně lépe než on sám. „Dobře ho znal Petr Bendl i jeho manželka – a také bývalí ředitelé nemocnic, které já jsem odvolal,“ prohlásil Rath a připomněl, že má informace, že vztahy Bušiny s Bendlovými bývaly v minulosti dosti úzké. S tímhle konstatováním se ale nespokojil. Z rukávu vytřepal ještě eso. „Překvapilo mě, když mi říkal, že mu Petr Bendl jako ministr dopravy nabídl post svého náměstka,“ tlumočil Rath Bušinova slova – neopomněl ale zdůraznit, že si jejich pravdivost nijak neověřoval.

„Pokládám to za nesmysl,“ řekl Deníku Martin Kupka, jenž býval Bendlovým mluvčím na hejtmanství i na ministerstvu. Kontaktovat přímo Bendla se v pondělí nepodařilo – zprostředkovaně ale Kupkova slova potvrdil. „David Rath tone v bahně – a to bahno se snaží házet na jiné,“ vzkázal Deníku. „Nikdy jsem Filipa Bušinu nezaměstnával, spolupráci krajského úřadu s ním uzavřel až David Rath,“ zdůraznil Bendl. „Asi jsme se potkali, to se zřejmě stalo – ale s námi pan Bušina neměl žádný obchodní vztah stvrzený smlouvou,“ konstatoval Bendl. Podobně hovoří i jeho manželka Tamara Bendlová. „Nebyla tam žádná smlouva nebo obchodní partnerství,“ zdůraznila s dodatkem, že se rázně ohrazuje proti tomu, aby byla tímto způsobem „vtahována do politiky“.

Na pozici muže, jenž se s Bušinou potkal víceméně náhodou, se snaží setrvávat i současný hejtman Rath. „Znám ho asi rok a půl, byl mi představen na nějaké společenské akci jako člověk, který má několik vysokých škol a manažerské tituly,“ řekl o ing. Filipu Bušinovi, MBA, David Rath. Bušinu podle jeho slov předcházela pověst úspěšného podnikatele v oblasti stavebnictví, investic a PR aktivit – a jeho životopis to jen potvrzoval. „Proto jsme byli rádi, když projevil zájem pomáhat Středočeskému kraji s aktivitami v oblasti nemocnic,“ připomněl hejtman. „Vítali jsme, že nám chce pomoci mladý dynamický člověk s dobrými referencemi, který se ne věci vyzná,“ konstatoval. Jedním dechem ale zdůraznil: „Není to ovšem můj přítel nebo kamarád, se kterým bychom chodili na tenis nebo na golf.“ Prostě prý po volbách přišel s nabídkou, že je ochoten pomoci…

Pro Ratha vůbec není divné, že poměrně velkou moc svěřil člověku, kterého zná jen od vidění. Podobně významných postů prý obsazoval na pět desítek – a náměstek má přece nad sebou ještě ředitele. „Myslím, že známost jeden a půl roku je nadstandardní,“ konstatoval s tím, že kdyby významné posty obsazoval pouze kamarády prověřenými dlouholetým přátelstvím, nevyhnul by se kritice ze strany novinářů. „A třeba řediteli nemocni jsme udělali i lidi, které znám podstatně kratší dobu. Ředitele z Mladé Boleslavi jsem neznal skoro vůbec, ředitele benešovské nemocnice jsem poznal den před jeho jmenováním,“ svěřil se Rath novinářům. „Prostě se musíte spoléhat na první dojem – a na doporučení toho, kdo ho zdá dále,“ podotkl.