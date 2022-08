Z manželství vzešly čtyři děti – Lenka, Petr, Kateřina a Olga. Ti, stejně jako před deseti lety k zlatému výročí, i letos uspořádali svým rodičům tajnou oslavu. „Letos to bude pouze symbolické oddání, při zlatém 50. výročí proběhl obřad oficiálně znovu,“ uvedla Kateřina.

„Při padesátém výročí si rodiče mysleli, že jedou pouze na luxusní večeři sami dva. Neměli ani tušení, že na ně ve Velkém Borku, kde se museli údajně zastavit pro parkovací kartu, čeká celá rodina. Tehdy byli opravdu překvapení, letos to už asi malinko tušili,“ popsala dcera.

Recept na vztah

Recept na dlouholetý vztah, manželé nemají. „Víte, je to vše o povahách, jestli chcete, nebo nechcete. Vztah, který má silné základy, vydrží všechno. Naše asi největší krize byla, když manžel přestal pracovat a šel do důchodu, najednou měl plno času a přicházely různé myšlenky, ale zvládli jsme to,“ řekla po obřadu pro Deník Bohuslava Vokálková. „Já snad jen dodám, že jsem šťastný, že to se mnou tolik let zvládla,“ dodal dojatý Jaroslav Vokálek.

Oba prozradili, jak ventilovali napětí při větších krizích. Bohuslava chodila plavat do místní nádrže a Jaroslav jakožto myslivec relaxoval na posedu.

Obřad diamantové svatby se uskutečnil v sobotu 30. července v Holandském selském domě v zámeckém parku ve Veltrusech za přítomnosti nejbližších členů rodiny. Oslavy pokračovaly v hospodě U Zdeňka ve Vavřinči s příbuzenstvem a kamarády.