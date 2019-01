Neratovice /FOTOGALERIE/ - Přesně sto tvarohových koláčů, které má ráda, dostala Růžena Šulcová z Domu kněžny Emmy ke svým narozeninám. Právě1. září jí totiž bylo sto let!

„Musíte pořád hodně dělat a se svými blízkými se nehádat,“ takový je recept dámy z Jiřic u Kostelce nad Labem, která přišla na svět v Činěvsi u Poděbrad v roce 1910.



Její život byl plný radostí i strastí. Vdávala se, když jí bylo pětadvacet. S manželem pak pracovala na jeho jiřickém statku. Na poli i ve stájích. A bavilo ji to. Po večerech ještě šila, dokonce i na sebe, těšilo ji parádit se. Třeba do kroje, který si sama vyšívala, když byly máje nebo dožínky. S manželem měli dva sny, Jiřího a Karla.



Pak ale přišla temná doba. Sedmapadesátý rok, kdy přišli o většinu statku a manžel skončil v dolech. Syny vychovávala sama. Přestože už byla tehdy v invalidním důchodu, musela se vrátit do práce. Na časy, kdy prodávala v kosteleckém řeznictví, však stále ráda vzpomíná.

Záhy pak přišla o manžela a později i o syna Jiřího.



U druhého syna Karla v Jiřicích žila Růžena Šulcová až do devadesátých let minulého století, kdy odešla do domova seniorů v Řepíně. Po jeho zavření před devíti lety se pak odstěhovala do tehdy nového Domu kněžny Emmy v Neratovicích.



Nyní je tam nejstarší obyvatelkou. Na sté narozeniny se těšila. Dokonce si přála slavit je v nových šatech. A začala nákupy. Vyhrál modrý kostýmek, aby jí prý ladil s očima.



Vůně růží, lilií a karafiátů se linula z náručí gratulantů, kteří přišli s Růženou Šulcovou slavit její narozeniny se dvěma nulami. A hrála k tomu muzika.

První na řadě byly Bílé konvalinky, oblíbená písnička oslavenkyně. A přípitek sektem, o který ale příliš nestála. Má raději spíš dobré kafíčko, hlavně po poledni a s něčím sladkým. Nejlépe tvarohovým. Koláče si rádi dávají i se synem a vnoučaty, kteří ji v Domě kněžny Emmy stále navštěvují.

„Žádná není taková jako Růženka Šulcová,“ hezkými verši blahopřáli dámě v modrém její vrstevníci z domova. A měli pravdu.