Petr Došek, ředitel ZŠ Velvary:

Jak byste u vás řešili případ, který se stal v pražské ZŠ?

Petr Došek, ředitel ZŠ VelvaryZdroj: archiv Deníku„Nejsem člověk, který by radikálně bouchal do stolu a do takové situace jsem se nedostal. Záleželo by i na tom, jaký je učitel člověk, jak vystupuje i v běžných situacích, jak je zaetablován do pedagogického sboru. Učitel nemůže zůstat bez názoru, jelikož udává určitý stupeň morálky a společenského bontonu. Je potřeba, aby se vyjádřil. I my, kantoři, mezi sebou diskutujeme události kolem války na Ukrajině a každý má svůj názor, což je legitimní v demokratické společnosti. Nicméně jsme si už předem řekli, že extrémní nebo extremistické názory, které třeba i někdo může mít, si necháme pro sebe. Jsme profesionálové a do školy je zavádět nebudeme. Stejně jako u nás ve škole nikdo neprezentuje své politické názory. Věřím, že k takové situaci jako v Praze u nás ve škole nedojde. S dětmi o válce na Ukrajině hovoříme, ve škole máme také ukrajinské děti. Není to téma, které bychom vyhledávali, ale snažíme se dětem ukázat, jaké různé pohledy mohou být na historii, aby se v současné situaci vyznaly.“

Co si vlastně o projevu učitelky myslíte?

„Projev pražské paní učitelky neschvaluji, ale zaráží mě spíše i to, že vůbec mohlo dojít k tomu, že paní učitelku někdo natočil. Dotyčný žák tímto porušil základní či morální pravidlo. Jsou to věci, které by neměly být ve škole obvyklé. Podle mě je problém asi větší. Jsou věci, které se nedělají. Používání mobilního telefonu k takovémuto způsobu vidím spíše jako jeho zneužití, pokud o tom paní učitelka nevěděla. Dle mého názoru případ ukazuje na to, že patrně ve vztahu učitelka a žáci bylo možná i dlouhodobější napětí. Nemyslím si, že učitel, který je mezi dětmi populární a oblíbený, by se do takového situace dostal. Paní učitelku osobně neznám, takže to nemohu hodnotit. Přesto se domnívám, že problém je daleko hlubší. Soudím ze své dlouholeté zkušenosti kantora.“

